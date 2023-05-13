林依晨和老公林于超結婚8年，近來又被傳婚變，而她的經紀人已經出面留言否認，林依晨則是如自己2年前的發文「不再解釋」。而其實，林依晨婚前還有段轟動的戀情，與鄭姓男友交往期間先是傳出男方有過婚姻和已經當爸，接著又傳出因謊報年齡而分手，讓好脾氣的林依晨一度在微博動怒說：「請停止傷害我摯愛的人，難道你們沒有如此深愛過？全然不知那撕裂般的痛楚？」

林依晨2011年拍攝《我可能不會愛你》期間，因跟王陽明的親密戲被放大，她為了不讓男友生氣，決定捍衛愛情，並親上火線表示鄭姓男友未曾結婚，「現在和我交往中的這位男士，並不神秘，只是低調，他沒有讓我煩惱的、不當的異性交往關係，從未有過婚姻紀錄、也未曾有過小孩。」

林依晨過去發文護舊愛。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

同年8月，媒體直擊林依晨和鄭男在捷運站疑似爭吵，11月兩人傳出分手，主因疑是鄭男明明是43歲，卻自稱36歲，林依晨則大動作發文駁斥：「請停止傷害我摯愛的人，難道你們沒有如此深愛過？全然不知那撕裂般的痛楚？請不要再拿始終無法證實的謠傳一而再、再而三地撥弄無辜者還尚未能結痂的傷口，為了你們所愛之人的福份。 是的，我們已經分開，不是因為年紀，也不是信任感問題，只是這環境太複雜，而我的工作性質太挑戰人性。」

林依晨更表示，和鄭男曾努力過最後只能傷心分手，「懇求各位媒體朋友高抬貴手，留給他和他的家人們需要的空間，我只希望這麼美好如他，能找到真正適合他的女孩，擁有我所不能給的，完整的幸福。」2016年，鄭男捲入性騷擾少女疑雲，林依晨當時則透過經紀人回應：「很多年未跟鄭先生聯絡，也已經很久沒有鄭先生的消息了，我們實在沒有權利和立場來回應或發表任何言論。」維持一貫分手不出惡言的風範。