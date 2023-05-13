外資與自營商本周雙雙連續第四週調節台股，外資單週賣超77.24億元，自營商提款26.04億元，投信法人則是連續第三週回補49.76億元，三大法人合計賣超53.53億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，週五MSCI公布半年度權重調整，台股在全球新興市場指數與亞洲除日本指數遭到雙降。觀察本次半年度調整，台股整體權重調降的幅度輕微，預料對整體盤面影響不大，且近年觀察MSCI權重調整後的台股走勢，仍以當時的投資氛圍主導，至於新增或剔除成分股則多少會對股價造成短線影響。

日盛上選基金研究團隊表示，美國債務上限問題使得美股震盪，債務上限協商已延後到5/15當周舉行，增添市場不確定性；台股盤面持續反應基本面表現。然因美國4月通膨率低於預期，市場對美國終止升息信心大振，顯示美國聯準會（Fed）打擊通膨的策略奏效，物價壓力持續趨緩，連帶推升Fed可能結束升息循環甚至轉向降息的市場預期，激勵市場資金活水不退潮。

日盛上選基金研究團隊指出，關於美債可能違約議題，在塵埃落定前將會短暫影響近期美股氣氛。此外，根據Fed Watch預測，6月停止升息機率偏高，利率環境轉佳，資金面有利台股評價。產業庫存方面仍以半導體上游較為嚴重，下游逐漸健康，但需求將因高通膨維持穩定，最壞情況已過但復甦會非常緩慢。可持續關注趨勢題材族群，包括AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等。