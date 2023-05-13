宏都拉斯外交部長今天說，宏都拉斯不久後將針對貿易協議與中國展開會談，這是宏都拉斯與台灣斷交轉與中國建交後，加強兩國雙邊關係的最新舉措。

路透社報導，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）在記者會上向媒體表示，他們的目標是「盡快」展開會談，最終與這個亞洲強權、全球第2大經濟體簽署「自由貿易」協議。

雷依納說：「這會是好消息，將（提供）機會讓我們的產品得以進入中國市場。」

今年3月底，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）為了爭取更多投資與工作機會選擇與中國建交，結束與台灣長達數十年的外交關係。

雷依納指出，咖啡將是宏都拉斯第一個朝中國廣大市場出口的產品，又說兩國也在評估未來向中國運送從白蝦到哈密瓜等貨品。宏都拉斯是中美洲最大的咖啡生產國。

雷依納說，中國也表達有興趣購買宏都拉斯牛肉與香蕉等產品。

雷依納4月說，宏都拉斯也希望與中國達成協議，在新夥伴的金融組織支持下，減輕宏都拉斯的債務負擔。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）