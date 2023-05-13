孫生（左）上《藝外爆紅》與主持人張立東大聊情史。（Up直播提供）

情史豐富的孫生日前上Up直播節目《藝外爆紅》，與主持人張立東大聊情史，一向敢言的孫生一開始就霸氣說最想與Wendy復合，後續談到性幻想對象時，又語出驚人表示：「曾經有做過琳妲的春夢。」至於張立東同樣被逼問感情狀況，則稱都快沒時間吃飯了，暫時不會想別的事，回答十分官腔。

孫生由團體反骨男孩發跡，幽默敢講的性格讓他人氣紅不讓，前任女友林襄和Wendy等人皆為啦啦隊女神，這次登上直播節目，有網友辛辣提問無法與女友做愛做的事是怎麼一回事？孫生解釋：「對於愛愛這件事我會覺得是有點在欺負別人，面對自己愛的人當然不會想欺負。」隨後張立東也詢問前幾任女友中最想跟哪一位復合，他大方回：「肯定是Wendy！」表示與林襄分手時間太久，不會想復合。

被問到性幻想對象時，孫生突然語出驚人表示「其實曾經有做過琳妲的春夢」，讓網友們大吃一驚，他補充說明，2人身為團體的同事共事很久了，本來就會有一些情感，某次夢中他們原本是在逃亡，後來跑到房間裡就莫名親了起來，最後也強調為何會夢到自己真的不知道，但堅稱他與琳妲沒有任何曖昧情愫的可能性。

最後兩人罕見談到針對目前的感情狀況，孫生感性表示與Wendy分手後現在都還在調整自己的狀態，還不會想跟其他異性相處，而張立東則是坦言，目前工作滿檔連吃飯時間都快沒有了，暫時不會想談戀愛的事。