國民黨第六選區（大安區）立委初選，10日至12日進行電話民調作業，並於13日上午公布民調結果。最終民調數據由總統府前副秘書長羅智強以43.439％的支持度，大勝議員鍾沛君的30.851％與國安會前副秘書長楊永明的25.710％，待市黨部提報黨中央中常會後，正式提名羅智強代表國民黨參選大安區立委。

歷經3天民調作業後，國民黨北市黨部13日上午解封民調結果，民調總共分為兩家民調公司的對比式民調與互比式民調，對比式民調部分，三人在對上預設的民進黨對手不分區立委范雲下，羅智強獲得的支持度為38.785％與42.113％、鍾沛君32.308％與31.669％、楊永明29.187％與26.219％；而三人之間的互比式民調部分，則是羅智強60.641％與60.127％、鍾沛君24.578％與25.819％、楊永明14.781％與14.054％。兩份民調數據都由羅智強領先另外兩名對手。

經過對比式民調佔比85％、互比式佔比15％的計算過後，最終羅智強獲得43.439％的支持度，大勝鍾沛君的30.851％與楊永明的25.710％，待市黨部提報黨中央中常會後，正式提名羅智強代表國民黨參選台北市大安區立委。