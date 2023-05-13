全球智慧手機市場需求疲弱，加上美國加強對大陸半導體管制，大陸手機大廠OPPO宣布解散旗下IC設計公司哲庫科技（ZEKU），終止研發晶片，逾3000員工一夕失業，而哲庫科技執行長朱尚祖還是從聯發科挖角過去。

綜合陸媒報導，OPPO原本被外界寄予厚望能自行研發高性能處理器，然不到4年時間，就決定終止晶片研發業務。

OPPO於12日發聲明表示，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫ZEKU業務；並稱「這是一個艱難的決定」，會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。

知情人士透露，5月11日公司員工接到通知明日停工，大家還搞不清楚狀況；5 月12日上午11點，公司直接宣布停止所有業務，所有人不再允許進入公司，3000多人的團隊原地解散。

OPPO為了自己研發晶片，複製華為旗下IC設計公司海思，於2019年8月成立守樸科技，隔年更名為哲庫科技，總部設在上海，並宣布3年內投資500億人民幣進行研發，還挖角聯發科前共同營運長朱尚祖、前無線通訊部總經理李宗霖，擔任哲庫科技執行長與營運長。

2021年底，哲庫科技推出首款自研MariSilicon X 圖像處理晶片，2022年12月，發布第二顆自研晶片馬里亞納MariSilicon Y，宣稱新產品實現行業最快的12Mbps藍芽速率。

報導指出，晶片研發相當燒錢，哲庫擁有3000人團隊，其中80%都是研發人員，若以晶片設計每人年薪50萬~60萬人民幣（約台幣221萬~265萬）計算，光一年的薪資成本就燒掉15億~18億元人民幣（約台幣66億~80億）。

業界人士表示，研發斥資巨大，沒有規模放量來分擔成本，將使得晶片成本居高不下，讓公司認為與其投入高昂成本，不如對外採購晶片來得經濟。

分析稱，去年以來，美國加碼對大陸半導體管制，以及全球智慧手機市場持續低迷，對OPPO造成巨大壓力。智慧手機復甦時間延後，迫使OPPO做出戰略調整，終止自研晶片的決定。

2022年，OPPO手機在大陸全年出貨超過4800萬支，年衰退28.2％，為五大廠商中跌幅最重，與其他手機製造商一樣，面臨庫存過剩。