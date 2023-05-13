烏克蘭軍方日前指出，俄羅斯的部隊已從巴赫姆特部分地區撤退2公里，昨（12）日俄羅斯國防部也證實，部分軍隊已後撤到「更有利的防守位置」，是過去10個月以來，首度承認烏軍「成功」收復失地。

綜合路透社、《衛報》報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指出，烏克蘭動用超過1,000名士兵和40輛坦克，在巴赫姆特北部地區發動攻勢，規模是過去7個月以來最大的一次。俄軍成功抵禦26次進攻，但在西北部郊區村莊別爾希夫卡（Berkhivka）附近，部分軍隊「為了重新整隊，已向後撤退到更有利的位置」。

Geolocated footage posted on May 12 shows Russian forces fleeing Ukrainian artillery fire on the southern bank of the Berkhivske Reservoir, about 4km NW of #Bakhmut. Russian forces continued ground attacks in & around Bakhmut against the backdrop of localized UKR counterattacks. https://t.co/gOAEdGk2TL pic.twitter.com/ySh9u7rPrz — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2023

烏克蘭的軍情匯報也顯示正在推進對俄羅斯軍隊的包圍。烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，過去幾天烏克蘭在巴赫姆特的東部及南部地區展開反攻，「解放了17.3平方公里的領土」。

俄羅斯在當地主要戰力「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則是痛批，國防部所謂的重新整隊，更貼切的說法是「潰逃」，並要求國防部「不要再騙了…我們的側翼正在崩潰...這對俄羅斯來說將是一場悲劇」。

普里格津並指出，烏軍在巴赫姆特的攻勢可以視為「反攻已經開始」，不過烏克蘭當局盡可能淡化這樣的假設。澤倫斯基日前稱，烏軍還需要更多時間來準備，儲備彈藥和重型武器。美國非營利智庫「海軍分析中心」（CNA）俄羅斯軍事專家考夫曼（Michael Kofman）則是認為，烏克蘭似乎正派遣較次要的部隊發動小規模攻擊，在巴赫姆特消耗俄軍的戰力，而真正的大反攻「可能會出現在其他地方」。