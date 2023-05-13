中市警員廖先清從警31年，視民如親。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中76歲獨居的李姓阿嬤，因腰部受傷疼痛仰賴護腰支撐，她日前在市場上廁所後遺失護腰，焦急到第三分局健康派出所報案協尋，因擔心找不回，難過得當場哭了起來，員警廖先清熱心帶阿嬤回市場尋找未果，直接自掏腰包買護腰送給阿嬤，猶如提前收到母親節禮物的阿嬤，感動得熱淚盈眶說：「沒見過這麼好的警察」，一再向廖致謝。

李姓阿嬤日前下午到黃昏市場買菜，上廁所後將護腰遺落在廁所，走到腰痛時才驚覺，返回尋找卻遍尋不著，她焦急地到健康派出所請警察協尋。

阿嬤說，她腰部受傷，如果使用護腰就無法挺腰行走，護腰丟了也不知道去哪裡重買，徬徨無措難過得嚎啕大哭。廖先清值勤返回派出所得知此事，安撫阿嬤一定買得到，先載她先回市場找，遍尋不著後，直接載她到健康器材行，自掏腰包花1500元買護腰送給阿嬤。

阿嬤感動不已，先請鄰居送1箱運動飲料到派出所，向員警致謝；隔天，她戴著新護腰，借推車推運1箱飲料親自送到派出所表達謝意。事後，再撥打電話感謝員警的義舉。

同事得知此事，紛紛向廖表達敬佩，廖說：「看到她就跟看到自己媽媽一樣」，他謙虛表示，只是以同理心看待，不忍心阿嬤為了買護腰奔波受苦，剛好母親節也要到了，就當作是送她的母親節禮物」。

廖先清從警31年視民如親，常協助受困民眾，包括迷失老人、幼童，甚至為用路人排除拋錨車輛等，讓同仁們引以為榮。