資深藝人余天及李亞萍的兒子余祥銓，去年才和交往5年的女友柔柔訂婚，沒想到如今傳出女方懷孕3個月的好消息，預產期則是預計在年底，讓即將升格當爸的余祥銓興奮不已，對此，余天也證實此喜訊。

根據《三立新聞網》報導，余祥銓和女友柔柔近來被目擊去看婦產科，從小腹凸起情況推測剛懷孕滿3個月，余天被問及此事也大方坦承，開心表示準媳婦肚裡有喜，也告知兒子余祥銓要準備將女方娶回家，至於原本8月要舉辦的婚宴，如今因為柔柔懷孕，只能暫時延期，對於是否知道寶寶的性別?他強調不論是男是女都可以，只要平安健康就好。

余祥銓與柔柔是在朋友的聚會認識，由於喜歡柔柔個性單純的一面，便積極展開追求，在努力一個月後贏得女方歡心進而交往，柔柔上節目時候受訪時，起初余天與李亞萍並非很喜歡她，加上余祥銓不太會處理「婆媳問題」，導致關係有點緊繃，後來靠自己努力才得到認可，更透露收服余家兩老的秘訣就是「不要回嘴」。

柔柔指出深得李亞萍喜愛的她，還得到余家祖傳的2克拉鑽戒，李亞萍希望藉此祝福她能跟姥姥一樣，下半輩子幸福好命，讓柔柔直呼：「比余祥銓還浪漫欸，我很感動」。