俄羅斯扶植的官員今天說，烏克蘭部隊朝位於前線後方100公里的烏東盧甘斯克俄佔區主要城市發射飛彈，造成6名兒童與1名俄羅斯議員受傷，兩座閒置工廠損毀。

路透社報導，盧甘斯克（Luhansk）當局在通訊軟體Telegram發文指出，兩枚烏克蘭製造的grom戰術飛彈毀壞盧甘斯克市一座包裝工廠與一座清潔材料製作工廠的行政大樓，有5棟民宅的窗戶被震碎。

這則貼文還附上一張照片，顯示一棟建築大致已成瓦礫堆，只剩下一面牆。

盧甘斯克州去年遭俄羅斯兼併，俄方扶植的領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）說，有6名兒童受傷。官員說，俄羅斯國會下議院的國家院（State Duma）議員沃洛達茨基（Viktor Volodatsky）也受傷。

今天稍早上傳於社群媒體的影片顯示，盧甘斯克市有濃濃黑煙直竄天際。盧甘斯克市距俄烏邊界約30公里。

由於這座城市離烏克蘭陣地很遠，分析人士推測烏克蘭可能是使用射程較長的新飛彈發動攻擊。

帕斯特爾奈克說，烏方發動這起攻擊是為中斷盧甘斯克當地的共和日（Republic Day）慶祝活動。

路透社無法證實相關說法。基輔當局也尚未發布正式聲明聲稱發動攻擊。

盧甘斯克不在烏克蘭多數短程飛彈的射程範圍內，像是美國提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），烏克蘭在俄烏衝突中目前大多使用這個系統。

英國本週表示，已向烏克蘭運出多枚長程巡弋飛彈，可擊中300公里遠的目標，這是西方盟國向烏克蘭提供射程最長的飛彈。

美國今年稍早表示，將開始向烏克蘭提供利用全球衛星定位系統（GPS）引導的「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB），射程約達150公里。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）