泰國流行供養「古曼童」（一種嬰靈信仰），時常傳出一些科學難以解釋的靈異現象；對此，命理老師廖美然直言，可能是矽膠娃娃和主人之間有發生什麼事，也可能是娃娃被附身。

活動主持人TAKE在《新聞挖挖哇》節目中指出，泰國有位矽膠娃娃的收藏家某天收到一個陌生訊息，對方稱有個二手矽膠娃娃要賣給他，他覺得價格合理，於是將二手矽膠娃娃買回家；收藏家隔天就收到娃娃，不過認為外觀看起來太完美，且長相、身材和他女友非常相似，覺得有些怪異。

收藏家將這個矽膠娃娃放在家中2樓，某天他一個人在家時，突然聽到樓上傳出聲響，上樓發現地上有把梳子，且矽膠娃娃頭髮凌亂，他順手拿起梳子替娃娃梳頭髮；隔幾天他從外面回家時，發現矽膠娃娃的頭「自己轉向」面向門口，像是在等他回家，心裡開始覺得毛毛的。

廖美然直言「這個很有問題」，她認為娃娃可能被附身，有些過世的女魂、靈體生前渴望自己的臉蛋或身材向矽膠娃娃一樣美麗，如果過世沒有正式的喪禮或是無主魂體，就可能附在娃娃上面。

另外，廖美然表示，泰國有許多利用娃娃做「陰法」的例子，像是放入人的骨頭、天庭蓋、屍油等，有可能娃娃已經被入陰了；她直言，不知道原本的主人發生什麼事，才急著把它賣掉。

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