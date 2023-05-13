深夜返家途中遇9惡煞 北市兩男遭刺傷噴辣椒水 10:412023/05/13 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9名男子看見兩名被害人現身，立即上前攻擊，造成一人受到穿刺傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜返家途中遇9惡煞 北市兩男遭刺傷噴辣椒水 訂閱影音： 中時新聞網 北市內湖區康寧路3段265巷口，12日晚間11時許，發生一起傷害案件，32歲陳姓男子與友人董姓男子在徒步返家途中，遇到9名惡煞在該處守候，見兩人出現立即一擁而上，其中，兩名嫌犯分持辣椒水及利器攻擊，造成陳男背部約3至4公分穿刺傷，另董男遭噴辣椒水，警消獲報到場後，行凶的歹徒已一哄而散，救護人員將兩人送至三總內湖院區就醫後均無大礙。 警方調閱監視器畫面，迅速鎖定涉案9人，研判雙方因糾紛引起尋仇事件，目前正積極追緝9嫌之中，以釐清案發原因。 #北市 #返家途中 #惡煞 #噴辣椒水 #兩人 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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