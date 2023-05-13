深夜返家途中遇9惡煞 北市兩男遭刺傷噴辣椒水

北市內湖區康寧路3段265巷口，12日晚間11時許，發生一起傷害案件，32歲陳姓男子與友人董姓男子在徒步返家途中，遇到9名惡煞在該處守候，見兩人出現立即一擁而上，其中，兩名嫌犯分持辣椒水及利器攻擊，造成陳男背部約3至4公分穿刺傷，另董男遭噴辣椒水，警消獲報到場後，行凶的歹徒已一哄而散，救護人員將兩人送至三總內湖院區就醫後均無大礙。

警方調閱監視器畫面，迅速鎖定涉案9人，研判雙方因糾紛引起尋仇事件，目前正積極追緝9嫌之中，以釐清案發原因。