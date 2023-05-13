易冷（左）和媽媽關係像朋友。（17LIVE提供）

這週末即將迎來一年一度的母親節，人氣美聲主播易冷Yileng，2018年加入17直播已有多年直播資歷，每次打造新造型，媽媽會依照活動內容幫易冷準備需要的服裝，兩人會花1-2週一起討論準備服裝、髮型，化妝部分由易冷自行負責，造型定案後母女聯手每一次造型約1小時就可搞定。

媽媽從易冷加入17前搬來一起同住，易冷剛開始直播母女倆曾經大吵，媽媽會到她直播間看播給很多提醒及調整意見，要她認真播或推薦多看哪位值得學習主播優點，易冷直播求好心切壓力大加上突然有人管難免反彈，母女倆剛住在一起歷經了2年磨合期，感情才逐漸變好，既然直播是易冷想做的事，冷媽決定全力支持讓女兒放手去做。

媽媽當起她的經紀人陪著易冷到處走，還要女兒別把她當媽媽，就當她是經紀人加造型師還有協助大小事的助理，易冷說直播這些年，和媽媽關係從母女到經紀人，再到現在像朋友一樣，因為只有兩個人一起生活，兩人非常互相依賴、互相照顧，現在兩人也找到相處之道「理性溝通，互相尊重」。