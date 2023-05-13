52歲大美人洪欣日前發文宣布和小10歲張丹峰離婚，還傳出洪欣已經祕密將兒子張鎬濂改姓為洪鎬濂，看似鐵了心要和張丹峰斬斷關係。沒想到今(13日)上午，洪欣逆轉發文道歉，承認兩人目前還沒離婚，因情緒化的行為造成大眾困擾非常抱歉，更幫老公背書強調沒出軌美女經紀人畢瀅，引來網上一片罵聲。

洪欣過去感情路坎坷，2000年和莫少聰生下一子莫鎬廉卻沒結婚，她後來獨自扛起照顧兒子的責任，2008年她和張丹峰結婚生下一女，2018年張丹峰被拍與畢瀅過從甚密，兩人和好後，近日洪欣竟閃電發文稱和張丹峰不再是夫妻關係，還稱老公不斷刪她文章，疑似想要封口。

洪欣發文。（圖／翻攝自洪欣微博）

就在外界一面倒支持洪欣離開錯誤的另一半之際，今稍早，洪欣忽然改口稱和張丹峰沒離婚，兩人只是因為家務事爭吵，「我們深刻的意識到我們的行為是不成熟不負責任的，這些言論不僅沒有解決問題，反而讓大家為我們擔心」，並表示每對夫妻都會起口角，但兩人吵架主因跟網上流傳的老公出軌無關。

最後洪欣點名，兩人之間的矛盾一直跟畢瀅都沒關係，是沒有處理好感情問題，經過冷靜沉澱思考後，雙方決定繼續學習經營婚姻，和解生活瑣事的摩擦，並再次向大眾道歉，也刪了先前宣布離婚的發文，引來網友砲轟：「姐姐你知不知道狼來了的故事啊。下次真沒人信你了」、「你老公是不是救過你的命」、「不是繁體字！應該不是她自己寫的」，而張丹峰也回應：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」