近3場登板表現失常的天使球星大谷翔平，總教練內文（Phil Nevin）在今（13日）賽前對陣守護者前宣布，大谷翔平仍會按照投一休五的步調，下回先發將會是16日客場交手金鶯，尋求本季第5勝。

上回登板交手太空人，大谷翔平雖然繳出7局失3分優質先發表現，還超越了「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的生涯三振數，不過天使打線全場靜悄悄，只擠出3支安打，天使最終以1比3不敵太空人，大谷翔平吞下本季首場敗仗。

大谷翔平生涯只以投手身分面對金鶯一次，且同樣是在客場出賽，當時大谷主投5局飆出7張老K，但被敲出的5支安打裡頭，有3支是重傷害的全壘打，總共丟掉了4分，該場大谷翔平以勝投身分退場，不過後半段天使牛棚放火，最終以6比10敗給金鶯。

守護者隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）則慶幸大谷翔平沒有在這系列賽登板，「他能以二刀流之姿登上明星賽，這是相當驚人的。當大谷翔平站在打擊區時，他會讓你有苦頭吃，但對於整個棒球界來說，這是好事，我和內文曾經聊過大谷的一切，他就是一個熱愛打棒球的大男孩，我喜歡聽到這樣的話。」