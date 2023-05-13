大陸時政微信公眾號「牛彈琴」13日發文，針對15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴烏克蘭等5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通，分析為什麼是這5個國家與前後順序的原因。透過首站前往烏克蘭表達了中國斡旋的誠意與尊重。而最後一站赴俄羅斯，也正好向俄羅斯通報各方立場，盡全力勸解。

對此次訪問，「牛彈琴」文中指出，可預料要彌合各方尖銳分歧，爭取最大的公約數，訪問一趟肯定不夠，還需要二趟三趟很多趟，中國領導人更要拉近各方的距離，也呼籲中國要保護好自己，盡力而為。同時美國等西方國家要一塊努力，別總在後面拆台。

此次為何安排烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國訪問，「牛彈琴」文中表示，烏克蘭是當事國，第一次出訪到訪烏克蘭，完全順理成章，也表達中國斡旋的誠意與對烏克蘭的充分尊重，肯定會向烏克蘭領導人詳細闡述中國的和平理念和主張，也充分聽取烏克蘭方面的意見。

第二站的波蘭除是東歐大國，也是烏克蘭鄰國中，支持烏克蘭最堅決、對俄羅斯最強硬的大國。對烏克蘭的走向，波蘭的意見很關鍵很重要，加上中波關係總體不錯，第二站去波蘭也顯現了中國對波蘭的尊重。

而稍早法國總統馬克宏訪華時曾表態，政治解決烏克蘭危機需要兼顧各方合理關切，願與中方密切溝通合作作出共同努力。而中國態度也表態歡迎法方提出具體方案並願意予以支持、發揮建設性作用。因此，此次訪問法國也肯定是要去的。

第四站選擇德國，「牛彈琴」文中指出，德國一方面不希望俄羅斯贏，另一方面又期盼戰火趕緊停，讓德國也是促和的一個關鍵力量，但為什麼先去法國、再去德國也是很微妙的。

而最後俄羅斯肯定要去的，這次放在了最後一站，認為周遊列國後，最後向俄羅斯通報各方立場，盡全力勸解俄羅斯吧。