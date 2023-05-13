行政院日前提出打詐「新世代打詐行動綱領1.5版」，院長陳建仁指示成立院級打詐專案辦公室。行政院11日透露，打詐專案辦公室有望於月底前成立，且會由五個部會全力支援。資深媒體人錢震宇則列出蔡政府成立的數個辦公室，驚呼「真的很愛成立辦公室欸」。

打詐專案辦公室有望在月底前成立，主要由五個部會相關專責人員加入，目前已在進行行政跟法規作業。行政院表示，五個部會包含內政部警政署、金管會、NCC、法務部等打詐四個面向的主責機關，還會加入數位部，扮演重要角色，每個部會撥1到2人專責人力，透過各面向發揮統合力量。

針對蔡政府要成立打詐專案辦公室，錢震宇昨(12)日在臉書諷刺表示「蔡政府真的很愛成立辦公室欸」，並列出包括打詐專案辦公室、亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室、新南向政策辦公室、對外經貿談判辦公室、TPP溝通專案辦公室、少子化對策辦公室、地方創生專案辦公室、個人資料保護專案辦公室、總統府中部辦公室、總統府南部辦公室、智慧醫材專案辦公室以及台港服務交流辦公室等12個。

網友則對此表示「這些辦公室設置根本未發揮作用，只是詐騙人民而已」、「這樣就可以酬庸自己人」、「還有國家隊」、「一直成立一直爽」、「成立再成立，好多辦公室」、「成立一堆辦公室沒有一個做好的」。