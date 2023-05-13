亞塞拜然與亞美尼亞將在2天後舉行高階長期和平會談，不過雙方軍隊今天在邊界以迫擊砲和無人機等武器交火，兩國各有一名官兵喪命。

路透社報導，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）定於14日在布魯塞爾會面，這是雙方連續第2天交火，昨天有一名亞塞拜然官兵在衝突中喪生。

亞塞拜然與亞美尼亞這兩個前蘇聯國家，30年內打了2場戰爭，肇因於存在領土爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），該地區被認為是亞塞拜然的一部分，但主要居住著亞美尼亞人。

在最新一起小規模衝突中，亞美尼亞國防部表示，他們的部隊在邊境索特克（Sotk）附近遭迫擊砲和小型武器攻擊，同時出動無人機因應。

亞美尼亞國防部指出：「敵人開火後，亞美尼亞方面有1人陣亡，1人受傷，交火最終平息。」

亞塞拜然國防部表示，已縮短亞美尼亞對其邊境一側克爾巴賈爾區（Kalbajar）陣地的無人機攻擊，之後通報其中一名官兵喪命，亞塞拜然軍隊已掌控局勢。

儘管在邊界劃定與其他問題上意見分歧，各界仍努力讓這兩大宿敵達成和平協議，但緊張局勢依舊升高。雙方的和談通常在歐盟（EU）或俄羅斯管轄範圍內進行，俄羅斯的調解促成了雙方2020年的停火。

亞塞拜然與亞美尼亞兩國外長上週方於美國會晤。雙方昨天再爆衝突後，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）說，兩國在布魯塞爾應該接受國務卿布林肯（Antony Blinken）的提案，讓部隊在邊界沿線拉開距離。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）