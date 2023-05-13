新竹市副市長蔡麗清（左三）12日搭乘海巡艦艇出海，實地了解此次疏浚淤沙範圍。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹漁港為台灣西北海岸重要的漁業基地，因地理、環境、氣候等先天條件，長年受漂沙及漲退潮造成淤積，為確保船隻航行安全，新竹市副市長蔡麗清12日搭乘海巡艦艇出海，實地了解此次疏浚淤沙範圍。

蔡麗清表示，漁港航道對於漁船特別重要，市長高虹安在第一時間了解狀況後，立即要求產發處加速新竹漁港疏浚工程的發包作業，並向漁業署爭取更多經費執行疏浚工程，更於工程開工前與漁會、海巡開會討論，以確保疏浚範圍符合需求，目前相關的疏浚工作船隻皆已入港就位，致力提供漁民和海巡等第一線人員，有更安全的作業環境進行漁業工作。

她說，市府代辦漁業署疏浚工程是2年辦理1次，相較於以往總經費約3000萬元，此次市府特別爭取提高辦理經費至4000萬元，相較於往年疏浚約17萬立方，今年預算可增加到共約22萬立方，可比往年疏浚的量增加更多，而挖浚的淤沙會依照新竹市2級海岸防護計畫及海岸監測防護計畫，將淤沙海運至港南侵蝕區進行砂源補充，以減緩海岸線侵蝕現象。

蔡麗清也於了解疏浚工程的過程中，特別針對海巡署的協助，及對於新竹漁港清淤工作提供許多寶貴意見表達感謝，也期待海巡署與市府共同為漁民朋友守護漁港及海上作業安全。

產發處說明，此次工程除了港內的航道、外泊地淤沙疏浚外，也將陸域積沙一併清除，同時於北堤外積砂區施作防風定沙竹籬。

另外市府也與台積電合作於新竹漁港種植超過3萬5000株固沙植物，清沙加上植樹雙軌並行，希望能減緩港內淤沙的速度。

產發處指出，此次工程為加速疏浚速度，以2艘工作船分別作機械式浚挖及抽沙浚挖，其中以抽沙方式辦理可降低疏浚作業過程對漁船的阻礙，預計疏浚量可達22萬立方，施工過程中也已請廠商保留足夠航道空間供漁船進出通行。