台中市議員江肇國收到中捷事發當下無線電譯文後，痛批中捷應變失當。（翻攝自江肇國臉書）

興富發文心愛悅建案10日吊臂砸進中捷軌道，列車隨後撞上造成1死10傷，中捷代理董事長林良泰多次失言，昨天請辭下台，中捷也將事發時的無線電譯文及行控中心影片送達議員。台中市議員江肇國今天早上表示，看完發現更多缺失和疑點，包括當天12點27分04秒吊臂掉落到09秒間竟收到了14則電路異常通知，痛批中捷荒腔走板、應變失當。

江肇國說，昨天深夜收到這段無線電譯文後，發現更多缺失和疑點，再對比昨晚捷運公司董事長請辭，就有種市府斷尾求生的感覺。中捷公司給議會的報告是12點27分04秒收到兩次的電路異常通知。但是譯文顯示04秒到09秒，行控中心總共收到了14則異常警告，10秒至11秒連續兩次「未經授權投入指令」，顯示沒有確認異常狀況就直接投入供電。

江肇國重申，從譯文可看出中捷公司荒腔走板、應變失當，董事長的請辭不代表究責的停止，繼續檢討才能發現問題，面對問題，積極處理，避免意外再發生的任何可能。

國民黨議員羅廷瑋表示，雖然主因是建商，但更多的證據持續認定中捷有一定的責任，一定要痛定思痛，拿出最大的誠意面對社會，並協助所有受害者。也要求中捷從上往下全面檢討，薪水低、人員流動率高等長年的問題應解決，從上到下做總體檢。現在民進黨說林董事長斷尾求生，提醒一下，這是昨天民進黨的要求。

江肇國整理譯文如下：

-04秒到09秒，行控中心總共收到了14則異常警告！

-10秒至11秒連續兩次「未經授權投入指令」，顯示沒有確認異常狀況 就直接投入供電

-27分15秒：行控中心判讀是跳電，21秒時只請求確認電梯手扶梯有沒有人受傷。

-27分32秒：豐樂站月台的保全無線電通報但是斷訊？

-27分37秒：行控中心還是沒有察覺是軌道有異物入侵才導致電路異常，所以撥打台電詢問是不是台電跳電的問題？

-28分09秒：列車已經撞上吊臂造成人員死傷後，行控中心向台電終於確認不是跳電。

（穿插一段譯文）27分45秒：未表明身分者用無線電通知：「立即停車！」

-28分05秒：行控中心通知跳電，請旅客不要下車？（尚未發覺意外發生）

-28分41秒：通告全線列車到站之後暫停發車。

-29分03秒：豐樂站上車確認有無乘客受傷，14秒回報：有乘客流血。

-29分48秒：回報長官（代號EC）列車旅客有人受傷。

直至30分45秒間：行控中心一陣雞同鴨講，松竹路100號？豐樂站？大慶站？文心森林公園站？連事發站點都搞不清楚！？

-31分06秒：在確認8號設備（？待查）並集中旅客。

-33分31秒：還在引導旅客下車跟阻止旅客下車中游移不定。

-34分12秒：終於確認G12站豐樂公園發生異常。

-34分40秒：通報G12至G13間有異常可能爆炸，但通報仍是電力異常。

-35分11秒：通報有爆炸事件？，不確定是不是軌道有問題！！

-35分56秒：確認受傷乘客並清點人數。

（竟沒有下軌搜救林教授。）

-36分47秒到37分36秒：G11站的南屯站長接管（？？？）

-38分13秒：通報列車爆炸，車門炸開？

-38分40秒：派出電力人員往事發的G12站。

-39分22秒：通報土木班是鷹架倒塌？

-39分35秒：通告全線暫停運轉。