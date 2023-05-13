大陸畢業季來臨，高校畢業生就業話題再次受到關注。近年各地出台一系列政策鼓勵畢業生到基層就業。今年多地又進一步放寬報考條件、加大招錄力度等優惠措施。多省開啟2023年上半年事業單位公開招聘筆試，普遍加大對應屆高校畢業生的支持力度，多省對畢業生的招聘比例超過50％。

中新社報導，廣東全省各級事業單位共招聘工作人員13058名，其中大學及以下高校畢業生可報考職位為11097個，占總數85％。今年，廣東還進一步加大政策性崗位挖掘力度，廣東全省累計統籌機關事業單位、國有企業、基層項目、參軍入伍等政策性崗位34.6萬個，比2022年增加4萬多個。其中公務員招錄增加5000個、科研助理增加5500個、應徵入伍增加2000個。

江西省教育廳發布的《關於做好2023屆我省普通高校畢業生就業創業工作的通知》中也提出，各地要挖掘政府機關、事業單位、國企編制存量。廣西還印發方案，將在2023年實施高校畢業生留桂就業計劃，全年提供不少於80萬個高校畢業生就業崗位。

近年中共中央有關部門實施包括「農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃」、「大學生志願服務西部計劃」、「三支一扶」(支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興)計劃等基層就業項目，並出台系列優惠政策，包括學費補償、國家助學貸款代償、考研究所加分等。

有專家指出，對於基層而言，吸納高校畢業生就業有利於緩解人才流失、人才隊伍斷層的狀況，高校畢業生在基層就業也為地方的經濟社會發展提供了智力支持。不過，目前來看對於畢業生來說，基層似乎仍缺乏吸引力。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，目前高校畢業生很多人希望在大城市、中心城市就業，雖然近年來一部分已轉移到省會城市、二三線城市，但總體來說，到基層就業的熱度依然不高，並且隨著城市化的進程，熱度還在降低。另外，專業技術行業需要的人不夠，而達到標準線的人比較多。他認為，這與社會整體職業教育發展不夠，很多人在成長發展的關鍵期沒有發展出職業技能有直接關聯。