根據中國外交部12日先後公告，包含厄立垂亞、新加坡與獅子山共和國等元首與外交高級官員，將從13日起接續到訪中國。
據環球網引述中國外交部發言人華春瑩12日公告，應大陸國家主席習近平邀請，厄立垂亞總統伊薩亞‧阿費沃基將於5月14日起對中國進行國事訪問。
此外，中國外交部也公告，應大陸國務院副總理丁薛祥邀請，新加坡副總理兼財政部長黃循財將於5月13日至17日訪華。
同時應中國外交部長秦剛邀請，獅子山共和國外交與國際合作部長法蘭西斯將於5月15日至18日對中國進行正式訪問。
根據中國外交部12日先後公告，包含厄立垂亞、新加坡與獅子山共和國等元首與外交高級官員，將從13日起接續到訪中國。
據環球網引述中國外交部發言人華春瑩12日公告，應大陸國家主席習近平邀請，厄立垂亞總統伊薩亞‧阿費沃基將於5月14日起對中國進行國事訪問。
此外，中國外交部也公告，應大陸國務院副總理丁薛祥邀請，新加坡副總理兼財政部長黃循財將於5月13日至17日訪華。
同時應中國外交部長秦剛邀請，獅子山共和國外交與國際合作部長法蘭西斯將於5月15日至18日對中國進行正式訪問。
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