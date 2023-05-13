國民黨第六選區（大安區）立委初選於今（13日）早公布民調結果，總統府前副秘書長羅智強以43.439％的支持度，勝過議員鍾沛君的30.851％、國安會前副秘書長楊永明的25.710％，準備挑戰2024大安區立委選戰。對此，羅智強稍早在臉書發文，對初選一路上幫過他的人，及楊永明、鍾沛君兩位對手表示感謝之意。同時也對支持者高喊「我們贏了，謝謝大家」8字。網友們紛紛留言打氣、加油。

羅智強提到，原本以為昨晚初選結束，可以好好睡一覺，結果還是失眠了，讓他輾轉反側的原因不是初選結果，因為據這三天民調觀察，自己初選過關，應該是毫無懸念的。羅智強強調，失眠主因是在艱辛初選的過程中，高金素梅不曾間斷的支援，梁為超、徐功凡等好兄弟、自己子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪的堅定力挺。且在初選最為艱因的時刻，尤其前高雄市長韓國瑜還專程搭高鐵北上為他送暖，台上說的那番話，也讓太太雪玲在台下聽得感動不已。

另對於一向力挺的「陸軍一姐」大安文山區議員王欣儀，羅智強坦言是自己最感虧欠的，「我決定參選大安，她不只成全我，更出任我的競選總幹事，全力為我輔選。昨晚最後一天初選車掃，忽然傾盆大雨，臉上滿是雨水的欣儀，仍然聲嘶力竭地透過車廣，呼籲大家固守電話，令我眼眶為之一熱。」羅接著表示，謝謝洪秀柱主席、江啟臣主席、蘇清泉院長、馬以南大姐，陪他站在街頭，為他拜票，陳長文老師親自示範民調作答，謝國樑市長錄影片支持、張善政市長手稿卡片祝福、蔣乃辛委員簡訊催票、廖了以資政現身推薦，蘇俊賓、林義傑陪他爬山，陳錦祥議長幫他催票、徐巧芯、耿葳、李柏毅、游淑慧陪他車掃，董智森大哥、鄭師誠大哥、毛嘉慶、歷史哥 、廖偉翔，還有好多願意公開力挺的好朋友們，他都點滴心頭，不敢或忘。

羅智強也對大安區的里長們表示感謝，並稱接著還有明年初的大選要打，懇請里長們繼續支持；另還有自己身邊的團隊、志工和中華神龍的及支持者等朋友們，他也再三道謝。羅堅稱，自己不會辜負大家的期望，明天以後，不只要打贏自己在大安區的選戰，如果同志們有需要，還是會像去年九合一選舉一樣，繼續帶著團隊馳援全台各縣市，為需要輔選的同志戰友們，一起打贏2024的大選，讓國會過半，讓政黨輪替。

另對於家人朋友，羅智強則感性說出，「初選終於勝出，爸爸、媽媽，您們可以暫時鬆一口氣了，還有我天上的岳母，我有感覺到您的欣慰，還有您來自天堂的微笑。」；同時他也說到，謝謝兩位可敬對手楊永明和鍾沛君，謝謝你們，大家一起完成的一場君子之爭。未來也希望得到兩位的幫忙，打贏大安立委的選戰。

羅智強臉書發文不到30分鐘，就有超過7000網友湧進留言，「恭喜強哥」、「我們贏了！做最強的！」、「戰將前進立法院」、「再接再力打贏2024選戰！」、「恭喜就是強勝出，接下來往立委前進立法院邁進，加油！」、「今天讓我們等好久，揪著一顆心總算放下了，真的辛苦了。」、「心想事竟成，一起努力成功在握」、「革命尚未成功，強哥仍須努力」。