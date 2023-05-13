國民黨第六選區（大安區）立委初選13日上午公布民調結果，最終由總統府前副秘書長羅智強以43.439％的支持度，大勝議員鍾沛君的30.851％，與國安會前副秘書長楊永明的25.710％。在結果公布後，鍾沛君也隨即出面接受媒體訪問，並表示感謝羅智強與楊永明，「從今以後沒有羅粉、鍾粉、楊粉，只有藍粉。」
鍾沛君13日上午在市黨部聽取民調結果後，也隨即出面接受媒體訪問。鍾沛君表示，接受初選落敗的結果，就是個人努力不夠，會繼續「練功」，接下來也會持續替羅智強輔選，稍後也會透過通訊軟體聯絡羅，也謝謝楊永明在初選這段時間共同努力，都有看到彼此團隊的努力與付出，也希望最後能團結，保住國民黨於大安區的這一席立委才是共同目標。
針對初選民調結果，鍾沛君則坦然表示，一路上做了很多努力，雖然結果不如人意，但本來就是有人贏有人輸，自己會回選區繼續加油。鍾強調，初選過程中的努力與之後議員選舉的努力是完全疊合的，因此自己的付出與選民的互動式持續累積的，「雖然初選結果不如人意，對團隊以及支持者很抱歉，但就是自己功力不足，虛心誠懇以對，回到選區繼續努力。」
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