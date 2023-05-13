媽媽最想要的母親節禮物是什麼？對中年媽媽而言也許是一分工作！48歲尹雅青婚後便離開職場專心投入照顧家庭，隨物價愈來愈高，丈夫也有退休考量，她決定找工作！經歷幾個不同性質工作，她落腳一家養菇廠重新起步。

虎尾就業中心表示，二度求職的母親一直都有，這一、兩年因物價漲，家庭主婦特別有感，求職動機更強烈，尹雅青是其中之一。

尹雅青有2個小孩，分別就讀國中、國小，最忙的時刻是傍晚放學後，白天空檔讓她覺得應該做點事，加上先生有退休考量，她決定重返職場，經由介紹做過照顧服務員、人事會計，但因離開職場多年加上步入中高齡，假日需要出勤，在在讓她備感壓力，只工作3個月就退回家庭。

思考一段時間，她再次鼓起勇氣求助於虎尾就業中心，明確告知期待找一份「非技術性又能固定周休」的工作，就業服務員評估後推介她到雲林一家養菇廠擔任包裝員的工作，該計畫適用勞動部「安穩僱用計畫」，她目前穩定上工中。

虎尾就業中心考量雅青的工作經歷及未來職涯發展，主動與雇主協商若雅青適應工作內容及家庭照顧壓力降低之際，再逐步轉任公司的行政會計工作一展長才，一步步重拾生活的平衡。

勞動部虎尾就業中心主任張春美表示，許多女性選擇重返職場，勞動部有職涯諮詢、履歷健檢、職場見習等活動可協助，日前才舉辦一場促進就業的研習活動，幫媽媽們找到重新出發的力量。

虎尾就業中心表示，二度就業的婦女找工作會有一段時間，舉辦促進就業研習活動目的就是讓彼此互相打氣、觀摩，了解政府有哪些資源可用。

張春美表示，秉持「循序漸進、不求一次到位」的求職態度，重出江湖的媽媽們一定能找到合適自己走的路。