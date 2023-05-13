去年五合一選舉，嘉義縣太保市市長競爭激烈，太保市民代表會主席葉俊男與時任太保市長，現任縣議員黃榮利各自支持不同市長人選，在一場平安宴上，葉俊男對黃榮利辱罵「五字經」，黃榮利因此提告，近日嘉義地方法院日前依公然侮辱罪判處葉俊男拘役10日，可易科罰金，葉俊男受訪時說他是一時衝動，不會再上訴。

去年五合一，葉俊男參選市民代表，黃榮利轉戰縣議員，2人在去年10月11日中午都出席太保市福安宮平安宴，葉俊男因認為黃榮利在10月7日中午參加保福宮重陽敬老餐會時，曾出言詆毀其名（嘉義地檢署已予以不起訴處分），便走到黃榮利桌邊，先用力擊打桌子，導致桌面醬料噴濺到黃榮利身上，葉再對黃駡五字經。

事後黃榮利報警提告，偵訊時葉俊男坦承有發生此事，檢官認為葉俊男認為黃榮利曾詆毀其名譽，一時情緒控管不當為之發洩，聲請簡易判決，而法需認為，葉俊男在平安宴中，不特定人得以共見共聞情形下辱罵黃榮利，犯後坦承犯行，雙方未達和解，判處葉俊男拘役10日，得易科罰金，可上訴。

去年太保市長選舉綠營分裂，民進黨提名戴光宗，獲葉俊男等人支持，黃榮利則力挺時任太保市公所秘書的鄭淑分脫黨參選，因兩人競爭激烈，選情緊繃，兩陣營已發生不止一件衝突或口角事件。