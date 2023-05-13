立法院12日三讀通過《文化創意產業發展法》部分條文，除了民眾關心的嚴懲黃牛，產業界在乎的「投資抵減優惠」，也一併通過。文化部表示，台灣在防疫、半導體等不容忽視的實力，過去3年疫情期間被世界看見，如今火速通過《文創法》，代表政府高度重視文化軟實力，「投資台灣內容正著時」。

文化部指出，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%。

個人亦即「天使投資人」（Angel Investor），投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。

文策院董事長蔡嘉駿感到振奮，他透露，已有數個大型金控、電信公司，甚至跨國媒體集團，正與文策院洽談投資合作計劃。預估在投資抵減的利多政策帶動下，文策院可與民間在5年內共同投資200億元。