為了洗刷「行人地獄」的惡名，文山第二警分局執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案」，針對「路口不停讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」等違規行為加強取締。

文山警分局選定在捷運景美站旁，晚間則是夜市，連假日上午也是人車爭道，加強取締違規車輛，今年5月1日至5月7日止，統計轄區共取締違規計240件，較去年同期增加182件，取締件數增加3.5倍。

文二警表示，日前立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中加重汽機車不停讓行人罰則，罰鍰上限從3600百元提高至6000元。倘若因為不停讓行人致人受傷者，還要吊扣駕駛執照一年，另若是導致重傷死亡者，還會被吊銷駕駛執照。

文山第二分局特別呼籲「生命是無價的，遺憾是可以避免的」，提醒車輛駕駛人行經路口應停讓行人先行，並遵守路權，依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛，以確保通行安全。正確的交通安全觀念應深植民心。