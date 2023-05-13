黃嫌潛入大樓行竊，警方查扣大批贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

黃嫌潛入大樓行竊，警方查扣大批贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

偷包裹如開盲盒 慣竊闖管理室連偷14件落網遭羈押

新北市一名25歲黃姓男子，平日居無定所四處行竊，北市警中山分局發現黃嫌4月下旬在轄區內連續犯下12起竊案，立即組成專案小組全力偵辦，持搜索票至新北市樹林區汽車旅館將剛開完趴的黃嫌逮捕到案，移送後檢方聲押獲准。

警方調查，黃嫌會趁大樓管理員忙碌不注意之際，趁隙進入大樓，偷竊放置在管理室內的包裹，就像開盲盒般將住戶訂購的商品偷走，再逐層搜刮住戶置於門外的品牌球鞋，警方清查，他至少在中山區犯案12件，另在大安區及台中市各犯下一件竊案。

黃嫌還曾攀爬入侵林森北路等地的民宅，竊取被害人的信用卡盜刷購物，為躲避警方的查緝，黃嫌都以竊取贓車或自行車作為代步工具，並投宿不同旅館，有時還會叫傳播妹開趴享樂。

經專案小組抽絲剝繭，循線將黃嫌緝捕到案，當場起獲兩張被害人的信用卡、盜刷購買的品牌服飾5件、球鞋1雙，總價約5萬多元，及住戶遭竊的球鞋7雙、衣物4件、機車鑰匙及手機3支等贓證物。全案詢後，依竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

中山分局強調，將持續針對各竊盜慣犯及集團，實施高強度的查緝行動，讓竊盜犯罪無所遁形。警方提醒，民眾除了加強防盜措施外，也可向警方申請各種免費防竊檢測服務。