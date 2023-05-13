詐騙網站的網址沒有「gov.tw」。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

正牌的監理服務網官方網站。（翻攝監理服務網官網

以往讓許多民眾受騙的交通違規罰鍰催繳詐騙簡訊重出江湖，彰化縣近日有許多民眾紛紛收到該簡訊，有人點進連結，被連到偽造的監理服務網網站，按指示繳款後才發現被騙。警方提醒，該類交通罰鍰逾期未繳簡訊都是假的，點進去會轉址到詐騙網站，切勿點選。

收到交通違規罰鍰逾期未繳簡訊的民眾表示，她今天早上收到該簡訊，寫著「【交通違規罰鍰】您有一筆交通罰款逾期未到案，請於112／05／13前繳納，查詢及繳費請點此t.ly／mvdis.gov.tw回復1啟動連結查詢」。

民眾說，她平常開車很守規矩，印象中也沒有交通違規，收到該簡訊時一頭霧水，看了裡面的網址有「mvdis」、「gov.tw」等監理服務網等關鍵字，在半信半疑下點進去，發現是「監理服務網」。

該網頁寫著「截止到112年05月13日：您有一筆違規記錄逾期未處理，逾期未繳的罰單將會被收取衍生罰款，可線上繳費的違規記錄如下」，網頁下方寫著違規事項、違規日、處罰條例、應到案日、違規單號及罰鍰金額等資料，網頁最下方有個「立即繳費」。

她差點就按下「立即繳費」，但看到該網頁上方的網址為「dpvwnkg.top」，根本不是有「gov.tw」的官方網站，當下覺得怪怪的，遂在再查詢監理服務網的網址發現是「www.mvdis.gov.tw」，這才發現收到詐騙簡訊。

對此，彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進表示，類似詐騙手法相當多，只是使用的名目不同，前一陣子就有很多的汽燃費逾期徵收通知的詐騙簡訊，民眾點選進入就會被轉址到詐騙網站，民眾若有收到這類詐騙簡訊，切勿點選，以免荷包失血，若不確定，可撥打165反詐騙專線求證。