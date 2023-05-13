高雄市前鎮區某宮廟去年中秋節遶境時，信徒陳姓男子疑似為了迎接繞境隊伍，一腳把正在燃放的沖天炮踢到路旁停車格，害前後兩輛汽車嚴重燒毀。高雄地院審酌陳男深表悔意，也已和兩位車主和解，最後依失火罪判拘役30日、得易科罰金，可上訴。

去年9月10日晚間，前鎮區中山四路和鎮海路路口傳出火燒車事件，2輛停放在路邊停車格內的汽車燃起熊熊大火，警消獲報後及時壓制火勢，但2輛汽車一輛車尾燒到碳化，另一輛則是車頭燒到引擎裸露。所幸災害沒有擴大，也無人員受傷。

警消調查後發現，2輛汽車是遭地面殘留的鞭炮引燃，追查後發現，疑似是宮廟遶境活動惹禍，事後火調也證實就是鞭炮肇禍，警方也循線請陳男到案說明。

陳男強調，他在遶境隊伍抵達前，點燃6發特響的「雷彩煙蜂炮」迎神。燃放過程中，陳男發現遶境隊伍即將抵達，為了不擋到神明的路，他緊張地把正在燃放的鞭炮盒一腳踢到路旁的停車格內。

沒想到，鞭炮直接引燃黃姓、羅姓兩名車主的汽車，消防局獲報到場趕緊撲滅熊熊烈焰，但兩輛車前後均已遭嚴重燒毀。

高雄地院審理時，陳男強調為自己不謹慎的行為感到後悔，也與兩位車主和解。法官考量火勢有及時撲滅、未擴大延燒，所生危害尚非難以彌補，最後依失火罪判陳男拘役30日，得易科罰金，可上訴。