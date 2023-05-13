流星花蓮·山海星光」，縣府力推的天文系列活動。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

「花蓮縣考古博物館」是全國首座由菜市場改建而成的博物館。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

交通部觀光局推出「觀光亮點獎」網路票選活動到6月30日止，每人每天可投6票，選出全台觀光新亮點，有機會抽中萬元旅遊金、住宿券等，花蓮縣政府提報「流星花蓮·山海星光」、「花蓮縣考古博物館」、「把農廢變綠金—富里稻草藝術季」3處，鼓勵民眾投票支持花蓮特色活動與亮點。

縣府觀光處長張志翔表示，交通部觀光局為推廣全台新興旅遊亮點，舉辦觀光亮點獎評選，分為生態、文化及樂活3大類，每一類再分為「活動暨體驗組」及「設施暨景點組」等兩個組別，每縣市政府共可提3亮點。

花蓮縣政府從豐富多元的活動和景點中，精選出生態類活動體驗組的「流星花蓮·山海星光」天文系列活動、文化類設施景點組的「考古博物館」、以及樂活類設施景點組的「把農廢變綠金—富里稻草藝術季」，希望喜愛花蓮的朋友們天天投票，讓全台看到花蓮新亮點。

張志翔說，「流星花蓮·山海星光」天文系列活動，結合花蓮在地特色產業、山海美景、賞星旅遊及生態教育的一系列活動及遊程，今年將舉辦9項活動，爲花蓮創造獨特的夜間旅遊方式；「花蓮縣考古博物館」是全國首座由菜市場改建而成的博物館，館內典藏了80萬件史前玉器及文物。

「把農廢變綠金—富里稻草藝術季」是富里鄉農會結合在地居民能量及心血，將稻草廢料再利用並結合在地竹產業所創造的全國最大稻草藝術季《帶動地方觀光和產業的發展，同時開發出多種竹製產品與竹林體驗，讓藝術季成為國內熱門旅遊亮點。

活動每日每人共有6票，每組限投1票，投票就有機會獲得價值1萬元的旅遊金、住宿券、超商商品券等大獎，請各位朋友們，6月30日前可每天上觀光亮點獎活動官網（https://reurl.cc/3OvDMM）投票。