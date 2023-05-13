中國恒大12日晚間公告表示，收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決發出的執行通知書。中國恒大、廣州市凱隆置業公司以及公司控股股東及執行董事許家印，是該執行通知的被執行人。公告發出後，許家印因成為被執行人而登上微博熱搜。

根據第一財經報導，此次仲裁申請人為和信恒聚（深圳）投資控股中心，相關仲裁事項涉及到恒大此前與深深房A的重組事項。據該執行通知，被執行的事項包括4條。

第一是廣州凱隆與許家印需支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約2.04億元（人民幣，下同），並承擔違約金約5153萬元；許家印、中國恒大需要以50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權。

同時中國恒大需支付和信恒聚持有的恒大地產，從2021年2月1日起計至完成回購的補償約7.7億元，以及要求中國恒大、廣州凱隆、許家印支付約3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

據了解，整體事件起源於2016年9月，在港上市的中國恒大謀求回A股上市，並開始推進與深深房A重組。和信恒聚便是當初參與恒大地產的戰略投資者之一。而重組落幕已過去超過2年，和信恒聚要求中國恒大、恒大地產、廣州凱隆及許家印履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。