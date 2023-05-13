近期特斯拉真是多災多難！先前竹北特斯拉墜入天坑，高雄昨日晚間也發生一起特斯拉無辜遭路樹倒塌波及意外，當時黃姓男子將車停在新興區中山路靠近六合夜市，取車時發現車遭路樹壓毀，令網友驚呼「拉拉最近需要祭改」，後續新興分局表示，晚間10時許獲報封鎖現場，後續待廠商於今日0時20分許移置完畢，據悉，特斯拉是黃男租來的，黃男不排除向相關單位求償。
12日晚間黃男駕駛白色特斯拉停在中山路近六合夜市的路邊停車格，晚間10時13分許取車時離去時，卻見到特斯拉遭到一旁路樹倒塌壓毀，他頓時傻眼，隨後報警求助。
這慘狀也遭到路過的民眾錄下，並在臉書社團「爆廢公社」發表貼文表示「特斯拉是犯沖嗎？不是掉天坑就是被路樹壓倒，話說那個位子本來是我要停的說」，也令不少網友聯想到近期才發生過竹北一輛特斯拉墜入天坑，紛紛留言表示「拉拉最近需要祭改」、「特會拉」、「特斯拉應該要去拜媽祖」。
新興分局獲報到現場，在特斯拉周邊拉起封鎖線，防止其餘人士接近，並且聯絡廠商將特斯拉移走，後續晚間11時45分廠商前來移車，並於13日凌晨0時20分許將車移置完畢。據悉，黃男並非原車主，他表示特斯拉是租來開的，而後續車損求償，黃男不排除向相關單位求償。
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