周末變天有雨，一名網友分享，家中濕氣重想除濕，但不知道用除濕機還是冷氣除濕比較省電，引起網友討論。3C家電達人「電小二」表示，吹冷氣的除濕效果最好，而除濕模式的除濕速度也比除濕機快，缺點就是房間的溫度會變得很低，也比較耗電。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》上分享，最近家裡濕氣很重，想要趁著出門不在家的時候除濕，因此時間可能會很長，因此很好奇究竟是開除濕機比較省電，還是開冷氣的「除濕模式」比較省電。

貼文引起網友討論，「開除濕比開冷氣省電，溫度也比較容易快速降低，你可以試試看」、「開冷氣除濕的好處就是不用一直倒水，若是用除濕機，水滿了沒有倒就無法繼續除濕」、「冷氣的除濕模式應該比較耗電吧？」

3C家電達人「電小二」也曾在臉書上分享，有些人好奇冷氣「除濕模式」能否取代一般的除濕機。他比較除濕機、冷氣的除濕模式和冷氣模式，發現除濕效果最好的是冷氣模式，而除濕模式的除濕速度也比除濕機快，但冷氣模式必須維持在低溫狀況，非常的耗電。夏天可以為了降溫開冷氣，順便達到除濕的效果，但到了冬天就不是這麼方便。