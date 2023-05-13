孝順的吳念軒（上）親自幫媽媽染頭髮。（吳念軒提供）

今年生日反倒是吳念軒做蛋糕給大家吃。（吳念軒提供）

吳念軒10日剛過28歲生日，他今年的生日過得很特別，提前挪了整整1個月的時間陪吳媽媽，母子開心出遊享受親情樂，他分享：「這次跟我媽相處將近1個月，去了瑞典、丹麥、匈牙利，每天都黏在一起，她帶我去逛市場，我帶她去酒吧喝酒跳舞，每天把牛奶當水喝。」

這次的歐洲之旅，吳念軒感覺媽媽整個人變年輕了許多，完全是青春行程，還看到媽媽在國外點餐時，跟3個年輕男生聊得很開心，「但也因為從來沒有這麼長時間的相處出遊，所以不免接受媽媽的撈叨。」期間他還抽空親自幫媽媽染了頭髮，母子互動十分親暱，也因為吃得很好，回台時胖了3公斤。

吳念軒表示：「過了生日月之後就要開啟新的計畫會更忙碌，所以在準備期間，也抽空完成很多想做的事和學習，包括和家人去國外旅遊，因為機會難得，沒有一直拿著手機發即時。」除了出國行程，回台後他也留了一些時間跟從小一起長大的摯友們慶生，不一樣的是，今年生日蛋糕不是朋友用買的，而是他自己挽起袖子親手做給大家吃。

吳念軒有感而發說：「對生日平常心的我，也因為身邊的人用心準備，處處給出驚喜，在感動之餘更珍惜身邊還放在心裡的朋友，即使好久不見，依然是最熟悉的樣子。這次的生日回憶，是永生難忘的。」