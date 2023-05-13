我國政府曾力推數位身分證，未料後來政策喊卡，廠商不滿擬向政府求償，有在野黨呼籲政府不應成為錢坑，對此，行政院副院長鄭文燦表示，目前已做其他用途的規劃，並進行契約調整，沒有所謂的錢坑或10億元流失，「不會發生」。

此外，也有媒體詢問，輝能科技投資法國1800億元並稱因「政治議題」不想在台灣擴張產能，「報導有點扭曲」，鄭文燦說，輝能是在台灣同時擴大產能也同時尋求海外布局，赴海外設廠主要是考慮產業聚集效應及相關配套，擴大海外布局也增加台灣產能，為台灣企業尋求最高競爭力的作法。

外界近日也關注疫苗採購議題，鄭文燦強調，疫苗的採購、需要有Eua的認證及藥害免責條款為疫苗採購，最關鍵的問題，另外一個關鍵的問題就是上海復興藥業具有大中國區的代理權，必須要協商，當時疫苗能夠採購到，由政府與民間的合作，為當時的政治情況底下的一個安排，各方面的人都應該去回溯這個真實的過程，為共同努力的結果。

今天也有人要去金門高喊和平宣言，鄭文燦指出，和平應該成為兩岸這個唯一的選項、戰爭不應該成為選項，和平是台灣要的，相信也是對岸要的，那目前威脅台海和平的、並不是台灣，而是來自北京的軍事威脅、外交圍堵等，台灣必須要保有這個促進和平的籌碼，以及自我防衛的能力，並促成兩岸對等的交流，都是要做的工作，相信大家是要共同來促進和平，但「真正的威脅是來自對岸的」。