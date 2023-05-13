一年一度母親節到來，高市議長康裕成、副議長曾俊傑13日舉辦「康乃馨傳愛」快閃活動，攜手到三民區陽明市場，將一朵朵康乃馨送給辛苦的婆婆、媽媽，並一一慰問「媽媽辛苦了！母親節快樂！」希望透過代表愛與關懷的康乃馨向媽媽們示愛。

康裕成與曾俊傑到三民區陽明市場發送康乃馨時，受到現場民眾熱情簇擁，爭相索取康乃馨，除了有婆婆、媽媽獨自領取康乃馨外，也有先生拿康乃馨送給太太，還有陪媽媽逛菜市場的小男孩拿到花就送給媽媽，讓人聲鼎沸的菜市場多了一分溫馨。

康裕成感性表示，每位母親都是「世界第一等」，全年無休、不求回報為家庭犧牲奉獻，希望透過康乃馨慰勞假日仍辛苦打拼的媽媽們。他也提醒，年輕朋友向父母親表達愛意與感謝無須分時間、距離，記得要常不吝嗇向爸媽說聲「我愛您」。

活動在現場民眾熱情支持下，短短不到半小時就將康乃馨發送完畢，曾俊傑則指出，媽媽是家庭的堅強後盾，平凡而偉大，感謝媽媽們不辭辛勞的為家庭付出。