我國近年面臨多次缺水危機，行政院副院長鄭文燦昨天表示，水費累進費率是必然的趨勢，鄭文燦今天受訪時重申，水費還要經過經濟部審議，水費仍在規劃階段，會考民生物價及用水成本，未來累進費率當然是要促進節水。

鄭文燦說，台灣在開源的、節流方面，水資源的開發仍要透過要多元管道來進行，此外節水的規劃也必須要做，包括工業節水、民生節水，我想這個是長期的努力，需要在這個時間努力的、做好開源節流。