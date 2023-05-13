大稻埕河畔的絕美夕陽，與波光粼粼的河水相互輝映。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

迎接暑假到來，北市7月1日起至8月20日，將在延平河濱公園舉辦「大稻埕夏日節」，北市觀傳局表示，除了原有夏日煙火秀場次加碼，水上船舶與沿岸也將點亮燈飾，並結合大稻埕貨櫃市集美食及「環騎台北」挑戰，民眾可沿著河濱騎自行車至大稻埕，即可嚐美食、賞煙火，享受台北夏日夜晚。

觀傳局長陳淑慧說明，大稻埕夏日節活動期間為7月1日至8月20日，不論平、假日，天天都有精采主題，期間的每周三晚上8時30分施放中低空煙火，8月20日更將有大型煙火展演，與大家一同提前慶祝浪漫七夕。

陳淑慧進一步說，今年夏日節也串連水上船舶及河岸，透過燈光妝點，讓民眾無論是在岸邊欣賞河景，或搭乘台北市藍色水路悠遊淡水河、體驗船上美食，都能沉浸浪漫氛圍，大稻埕碼頭貨櫃市集則提供豐富異國美食，民眾可在夏夜微風中慢慢享用，感受夏日河濱的活力。

陳淑慧介紹，北市河濱自行車道串聯基隆河及淡水河沿岸美景，夏日節期間更結合北市水利處「環騎台北」挑戰，遊客完成66公里的環騎河濱路線，就能獲得限量「台北蓋水」特色人孔蓋造型金屬徽章1份，歡迎全台民眾來台北騎自行車、大啖美食，體驗台北的河濱魅力。

觀傳局補充，5月號《台北畫刊》封面故事以「夏遊大稻埕」為主題，從水岸、街景、文化、美食等面向，邀民眾參與「2023大稻埕夏日節」，感受大稻埕的魅力；內文也介紹迪化街上南北貨、藥材行、乾貨食材等大稻埕經典特色，以及百年街屋中許多新興文創小店、餐飲美食隱身其間，為傳統風景增添新趣味。