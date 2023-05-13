資深燈光師許世明曾以《靈佔》、《黛比的幸福生活》榮獲金鐘獎燈光獎，昨（12日）傳出過世的噩耗，臉書已有不少生前的朋友、同事、導演等發文悼念。據悉，許世明在家中突然心肌梗塞發作，不幸造成悲劇。

《台北女子圖鑑》導演李云蟬在臉書表示，還是副導時，最怕跟燈光組溝通，因為看到許世明的臉就覺得壓力大，後來深入了解後，才發現許世明只是面惡心善，不僅很會照顧人，還是個幽默、善良的人，「最近相見是何時我真想不起來了，但我記得我們聊了些你女兒的事。在天請祢保祐她平安成長。各位一起變成老屁股的同梯，請一定好好保重。」

許世明2012年以《黛比的幸福生活》勇奪金鐘獎燈光獎，不過當時他在場外抽菸而無法現身，由導演傅天余上台代領，她得知許世明過世的消息後，也在臉書哀悼：「幫你上台領金鐘獎，絕對是導演生涯最難忘的回憶之一。我感到萬分榮幸。無牽無掛，一路好走。」

許世明在業界人緣好，被譽為最會拍鬼片的燈光師，他的老婆也是電影人，擔任副導演，兩人育有一女。電影《粽邪》系列監製鄒介中表示，當年拍攝《馗降：粽邪2》時，正巧他第二度獲頒金鐘燈光獎，可他人在片場工作沒去頒獎典禮現場，是繼他上次在頒獎典禮抽菸被鎖在禮堂外，第二次無緣上台領獎，被笑說人不在現場都會拿獎，當天為了幫他慶祝，鄒介中也在片場直接加菜。

電影《粽邪》系列監製鄒介中（左）替許世明慶祝得金鐘獎。（華影提供）

電影《粽邪》系列監製鄒介中替許世明慶祝得金鐘獎。（華影提供）

電影《粽邪》系列監製鄒介中替許世明慶祝得金鐘獎。（華影提供）

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。