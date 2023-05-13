小朋友穿戴上警帽及刑警背心，並帥氣地跨坐小哈雷。（民眾黨提供／孫英哲彰化傳真）

警察工作繁重，不論交通秩序、反詐騙、反暴力等等，都能看見他們辛苦的身影。台灣民眾黨彰化縣黨部希望將犯罪防治、交通安全教育的觀念向下紮根，今天在田尾鄉南鎮國小舉辦「小小警察體驗營」，參加的小朋友戴上警帽、穿上刑警背心，跨坐上小哈雷，個個玩得不亦樂乎，還有小朋友開心直說「長大後要當警察！」

活動現場提供刑警小背心、小哈雷、2台大型警用重機供拍照與體驗，並準備氣球城堡讓小孩遊玩。 明天星期日就是母親節了，主辦單位也在現場準備限量康乃馨，送給偉大的母親，現場許多小朋友也都趁著這個機會大聲跟媽媽說聲「我愛你」。

「讓孩子們從玩中學、做中學！」民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，台灣的犯罪率近年來逐漸攀升，她巡迴演講中也教導小朋友們如何反霸凌與反性侵，希望可以藉由這次的小小警察體驗營讓小朋友學習人身安全和犯罪預防知識。

民眾黨田尾鄉代表張勝彬表示，今天活動在帶動唱跳時，可以看到孩子們跳得如此開心，他看了也很雀躍，希望在3C的時代下，能讓小朋友到戶外運動，接觸大自然！他也利用這次的活動，跟身為警察的老婆大人說聲「辛苦了 ，母親節快樂！」