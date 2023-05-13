中共中央紀委國家監委網站周五通報，包括中林集團原黨委書記、董事長宋權禮在內的7名央企管理人員被查。還有人為主動投案。

根據通報，除了宋權禮，此次被查的央企管理人員還包括，中煤地質總局原黨委書記、副局長趙平，中國華能陝西發電有限公司原黨委副書記、總經理李慶義，兵器工業集團北方材料科學與工程研究院有限公司原董事、黨委委員高揚，國機集團恆天集團恆天九五重工有限公司原黨委書記、總經理王澤民，中國中化中化現代農業有限公司原副總經理周智，以及中糧集團大悅城控股集團股份有限公司商業管理中心高級專家朱姝。其中，王澤民為主動投案。

中紀委上一次集中通報央企管理人員被查是在上月23日，當時有5名央企管理人員被查，是今年3月16日以來，中紀委集中發布的第六批國資央企管理人員接受審查調查訊息。

中紀委網站4月26日發布題為《國資央企管理人員接受審查調查信息集中發布 重點領域重點整治》的文章稱，集中發布國資央企管理人員接受審查調查訊息，釋放出「持續深化整治國有企業領域腐敗，加大查辦案件工作力度，嚴字當頭、一嚴到底的強烈信號」。