國民黨第六選區（大安區）立委初選13日公布民調，總統府前副祕書長羅智強出線，他出面感謝大家。（季志翔攝）

【全程字幕】初選贏了！披藍袍出戰大安區立委選舉 羅智強：盡一切力量實現政黨輪替 @ChinaTimes ​

國民黨第六選區（大安區）立委初選13日上午公布民調結果，最終由總統府前副秘書長羅智強以43.439％的支持度，大勝議員鍾沛君的30.851％，與國安會前副秘書長楊永明的25.710％。羅智強上午出席母親節活動時也接受媒體訪問，並表示感謝鍾沛君跟楊永明兩位對手，在初選過程中的相互砥礪，他認為經歷了一場君子之爭，三人也共同交出了非常漂亮的初選過程，之後也一定會尋求兩人的支持。

羅智強表示，感謝競選團隊的總幹事王欣儀，不只當初禮讓成全讓人感到敬佩，甚至把他的初選當作自己的選戰在打，初選的最後一晚更冒著大雨，聲嘶力竭請大家守電話，讓他非常感動；羅智強說，也同時要感謝自己的榮譽主委、立委高金素梅，不曾間斷的支援和力挺，以及初選最為艱困的時刻，特地搭高鐵北上的高雄市前市長韓國瑜，這些鼓勵和陪伴帶給團隊很重要的士氣。

羅智強表示，這場選戰還有太多人要感謝，但首先要謝謝這次初選的對手，他們是很優秀的夥伴，這3個月的過程中，有很多砥礪也有彼此的切磋，明年的大選也需要他們的幫忙。羅智強直言，初選的勝利是一個好的開始，但從明天以後不只要為大安區拚，如果有同志需要支援，自己會像去年九合一大選時一樣，輔選自己的戰友們贏得2024。