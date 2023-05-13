熱菜到底可不可以直接放冰箱？一名網友在批踢踢表示，小時候聽長輩說過，「剛煮好的菜不能放冰箱」，讓她相當不解；文章引起許多討論，有網友直言，「這是早期冰箱很爛的時候的都市傳說，現在已經完全沒關係了。」

一名網友在批踢踢發文指出，小時候聽長輩說過「剛煮好的菜不能放冰箱，說什麼會壞掉。」他表示，日前煮好一鍋肉，因為第2天早上才要拿來氣炸，所以煮好直接放冰箱了，隔天吃的時候特別入味，也沒什麼不好的事情發生，「為什麼熱菜不能放冰箱啊？」

許多網友認為古早的冰箱功能不完善，才會有這種說法，「溫度降不下，增加負載運轉，所以容易壞」、「現在的冰箱沒那麼容易壞吧，又不是你阿嬤那年代的冰箱」、「常看國外料理比賽就知道熱的可以直接放冰箱降溫。」

也有網友直言，「自然降溫就是細菌培養皿」、「等到降溫到溫溫的才放冰箱，剛好是各種細菌最愛的溫度。」

食安專家「韋恩的食農生活」也曾表示，一般人常常有「熱菜不能直接放冰箱」的迷思，其實是一種誤會；以食品安全的觀點來看，熱的食物盡快降溫到18度以下，可以避免細菌快速繁殖，因為細菌最樂於生長的溫度在20度到50度之間，所以食物要保存，盡量保持在60度以上或18度以下。

不過前提是冰箱裡的空間足夠，否則熱的食物跟冰的食物放在一起，會害本來已經冷卻的食物溫度提高，反而造成別的食物有危險。