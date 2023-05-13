近日蒙格在接受《金融時報》訪問時毫不避諱地批評自己的行業，稱「投資經理人只不過是從客戶帳戶拽出錢的命理師或占星師」。

做為巴菲特左右手長達45年的蒙格承認，波克夏的成功很大程度上受惠於他在職期間有利的市場環境，而現今投資經理人面臨挑戰性高出許多的環境，頑固的通膨、利率升高和日益激烈的競爭使以前的報酬率很難實現，「要獲得像過去那樣的報酬率已經變得非常困難，然而就在遊戲變得越來越困難的時候，卻有越來越多人想加入」。

他並警告商業房地產業低迷不振，銀行業可能會有麻煩，而這可能給投資經理人帶來更多壓力。不過他也明確表示現在的情況並不像2008年金融危機期間那麼糟。

蒙格和巴菲特一直以來都認為所謂的財務顧問、避險基金經理等投資經理人並不值他們所收取的費用，並以「理財助手」來稱呼他們。

追蹤主動型基金績效的S&P Indices Versus Active SPIVA）記分卡似乎印證了蒙格的說法，最近該數據顯示79%的基金經理在2022年的操盤績效落後美股大盤，與10年前的42%相比，這個比例大幅升高，凸顯出現在主動型基金管理業所面臨的挑戰。

所幸現在的投資人沒那麼需要投資經理人，羅賓漢（Robinhood Markets）和Webull等線上券商讓所有人得以快速輕鬆地買進他們喜歡的股票。如同蒙格所言，雖然現在的投資環境越來越嚴峻，但拜聯邦法律變革所賜，現在散戶投資人有新工具可以使用。這些散戶投資人可以使用的工具，再加上投資經理人的績效也沒多好，說不定這個原本含金量極高的行業會慢慢走入歷史。