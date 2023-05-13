地政服務智慧化，民眾可透過內政部地政司數位櫃台線上申請「土地登記」、「線上聲明」、「線上支付規費」、「My Data查驗」等數位化服務，申辦作業免出門。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

因應智慧化服務潮流，地政服務也升級，新竹市政府表示，為方便民眾作業，可透過內政部地政司數位櫃台線上申請「土地登記」、「線上聲明」、「線上支付規費」、「My Data查驗」等數位化服務，申辦作業免出門。

地政處表示，土地、建物因具有地域性及專屬性，過往只有所在地的地政事務所才能辦理土地登記，因應數位化潮流，次推出「數位櫃台」提供民眾24小時全時段，申辦全國各縣市土地登記服務，並以是否由民眾另外提供證明文件等需求，區分為全程與非全程網路申請。

地政處指出，全程網路申請案件，是由地政機關透過跨機關連線確認土地登記申請內容的真實性與正確性，包括所有權人改名、住址變更、統一編號更正等簡易案件，民眾只需持自然人憑證，即可輕鬆到數位櫃台完成申請，不必親臨地政事務所。

除簡易案件外，買賣、抵押權設定等需要確認當事人契約內容的土地登記案件，則可委託專業代理人如地政士或律師採用非全程網路申請，至於紙本文件像是契約書、權利書狀等，之後再透過郵寄，寄送到管轄地政事務所就完成案件登記。

此外，數位櫃檯的「線上聲明」服務，直接省去辦理土地登記須先到戶政事務所申請印鑑證明，減少民眾來回奔波的困擾，歡迎多加利用。

地政處補充，112年起登記完成案件，除提供紙本權狀外，還可申請「電子產權憑證」，產製憑證及QRCode，供有查驗需求的房客、銀行、地政士等查驗，有限期限為3天。