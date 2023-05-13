萬華警分局康定所25歲林姓警員，因在外積欠百萬債務，日前獲知1名婦人被騙400多萬，竟暗中聯繫對方，聲稱可以找駭客追回部失，但需支付6萬元，事發後林被依貪污罪嫌送辦，另2大過免職，檢警認為林應該騙過其他人，經持續追查，發現他2022年時，已透過類似手法騙過2名被害人，從中抽取26萬經手費，因「沒有效果」，林後來陸續還了9萬元。

25歲的林姓警員為2018年特考班畢業，曾在桃園龜山分局服務，後轉調萬華分局康定路派出所，他因家庭問題，曾向銀行、民間公司借款200多萬，因無力償還被強制扣薪，經濟狀況十分拮据。

4月時林偶然獲知，有婦人被騙400多萬，竟設法私下聯絡被害人，與對方19日約在派出所碰面，因當事人有事，改由她的女兒出面。

林告知對方，他認識技術專精的駭客，可以協助找到犯嫌、追回被騙財物，但是要先收6萬元訂金，被害人女兒聽後半信半疑，最後將過程向萬華分局求證。

警方認為林涉嫌利用職務之便貪污，22日約談林員，並在24日依法送辦，北檢偵訊後諭知林以5萬元交保，警方也立刻以兩大過將他免職。

檢警後續追查，發現林用類似手法已騙過2名被害人，並索取26萬處理費，另有1名女子借他20萬，但該女表示這是她與林的債務，不是詐騙所得，北檢持續依貪污罪偵辦中。

萬華分局強調風紀為執法人員命脈，對違法犯紀同仁斷然汰除，遏止風紀弊端，案發後秉持「勿枉勿縱、絕不寬貸」原則，陸續查出林涉及的2起詐欺案件以維警紀。