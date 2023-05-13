Shohei Ohtani has now reached base on catcher's interference FIVE times this year. No one else has done it more than twice. pic.twitter.com/8o2Dm1rM6r — Codify (@CodifyBaseball) May 13, 2023

經過一天休兵日，天使展開13連戰，今（13）日對陣美中強敵守護者，2軍本季首次交手就上演精采逆轉秀，兩度互換領先後，天使9局上打下2分超前，最終以5比4逆轉守護者取勝，大谷翔平此戰2打數掛零，不過其中靠著捕手妨礙打擊上壘，讓大谷翔平再添隊史一罕見紀錄。

大谷翔平擔任第3棒指定打擊，對決守護者左投艾倫（Logan Allen）的首打席獲保送上壘，天使則在4局上攻下3分逆轉超前，接著大谷翔平在第3個打席纏鬥到滿球數，面對艾倫投出的第7顆球擊成界外，不過他馬上示意球棒接觸到捕手手套，主審判定妨礙打擊上壘。

本季大谷翔平一共靠著妨礙打擊上壘5次領跑大聯盟，沒有其他球員在今年能靠妨礙打擊上壘2次以上，同時也是天使隊史第3位單季能夠藉由妨礙打擊上壘5次的選手，上一次完成的天使球員是2019年的拉史泰拉（Tommy La Stella）。大谷翔平長打威力十足，因此有網友開玩笑表示，與其讓大谷有機會擊成長打，不如故意以妨礙打擊讓他上一壘。

大谷翔平此戰獲得5個打席上壘3次，2度四壞保送、1次妨礙打擊，被三振2次，打擊率下滑到2成89。天使9局上落後一分，靠著棒打守護者終結者克雷斯（Emmanuel Clase）敲回2分超前，成功止住2連敗。