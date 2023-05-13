烏來某民宿3樓上午發生火警。（新北市消防局提供）

烏來溫泉民宿3樓起火 救出1老婦幸無傷

新北市烏來區啦卡路某溫泉民宿今（13）日上午11時許發生火警，該棟3層樓建築物自3樓起火，新北市消防局獲報後趕赴救援，於11時15分從3樓破窗救出70多歲的民宿女老闆，所幸意識清醒，並無外傷不需送醫，現場另有1名員工自行逃出，也不需送醫，無旅客入住。

消防局共出動鄰近消防5分隊2中隊1大隊，各式消防車輛22輛，消防人員38人前往搶救，燃燒3樓面積約190平方公尺，並延燒到旁邊1台汽車，火勢已於11時35分控制，11時55分撲滅，起火原因仍待後續調查。