烏來溫泉民宿3樓起火 救出1老婦幸無傷 12:242023/05/13 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏來某民宿3樓上午發生火警。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏來某民宿3樓上午發生火警。（新北市消防局提供） 烏來溫泉民宿3樓起火 救出1老婦幸無傷 訂閱影音： 中時新聞網 新北市烏來區啦卡路某溫泉民宿今（13）日上午11時許發生火警，該棟3層樓建築物自3樓起火，新北市消防局獲報後趕赴救援，於11時15分從3樓破窗救出70多歲的民宿女老闆，所幸意識清醒，並無外傷不需送醫，現場另有1名員工自行逃出，也不需送醫，無旅客入住。 消防局共出動鄰近消防5分隊2中隊1大隊，各式消防車輛22輛，消防人員38人前往搶救，燃燒3樓面積約190平方公尺，並延燒到旁邊1台汽車，火勢已於11時35分控制，11時55分撲滅，起火原因仍待後續調查。 #消防局 #民宿 #啦卡路 #烏來溫泉 #破窗 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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